Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“

Der Iran fordert hingegen laut Angaben von Staatsmedien ein Ende des Kriegs an allen Fronten sowie die Notwendigkeit, dass die USA Kriegsreparationen zahlen müssten. Die Führung in Teheran will laut Staatsmedien auch die volle Souveränität über die Straße von Hormuz sowie ein Ende der Sanktionen gegen das Land und die Freigabe beschlagnahmter iranischer Vermögenswerte erreichen. Keine Rolle spielte in der Antwort demnach der Streit über das iranische Atomprogramm.