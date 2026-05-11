Wie gefährlich ist US-Präsident Donald Trump?

US-Präsident Donald Trump polarisiert wie kaum ein anderer Politiker: Warum uns die Entwicklungen in den USA nicht egal sein sollten, analysiert Professor Peter Filzmaier in sieben Punkten.
Mehr als drei Viertel der Österreicher würden – so ein Umfragespiel – Donald Trump nicht wählen. Doch jede Wählerschaft bekommt die Politiker, welche sie verdient. Beim Staats- und Regierungschef der Weltmacht USA darf uns das freilich nicht egal sein.
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