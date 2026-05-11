Ärger über Servicepauschale: Was ist die Leistung?

Post vom Mobilfunkanbieter, Rechnung geöffnet – und schon wieder dieser Posten: die Servicepauschale. Zwischen 25 und 35 Euro werden von A1, Magenta und Drei einmal jährlich kassiert. Doch wofür eigentlich? Das ist seit Jahren die große Frage. Die Arbeiterkammer bestreitet jedenfalls die Rechtmäßigkeit der Servicepauschale und hat bereits vor über zwei Jahren Klage eingereicht.