Ärger über Servicepauschale: Was ist die Leistung?

Der Blick auf die Handyrechnung sorgt derzeit bei vielen Konsumenten für Verwunderung. Denn da taucht sie plötzlich wieder auf: die jährliche Servicepauschale. Dabei gab es doch eine Klage dagegen, oder? Stimmt – allerdings läuft das Verfahren noch. Die „Krone“ klärt auf.
Post vom Mobilfunkanbieter, Rechnung geöffnet – und schon wieder dieser Posten: die Servicepauschale. Zwischen 25 und 35 Euro werden von A1, Magenta und Drei einmal jährlich kassiert. Doch wofür eigentlich? Das ist seit Jahren die große Frage. Die Arbeiterkammer bestreitet jedenfalls die Rechtmäßigkeit der Servicepauschale und hat bereits vor über zwei Jahren Klage eingereicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.