Doppeltes Elfermonster statt „goldene Generation“

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Tschechien ist zurück auf der ganz großen Fußballbühne – nach 20 Jahren hat man sich wieder qualifiziert. Anders als 2006 setzt man jetzt auf Herz und Leidenschaft statt auf Starpower...
Petr Cech im Tor, Superstar Pavel Nedved und Spielmacher Tomas Rosicky im Mittelfeld, Milan Baros und Jan Koller im Sturm – Tschechien hatte bei der Weltmeisterschaft 2006 einen Kader zum Zungeschnalzen. Oder: zahlreiche Weltstars in seinen Reihen. Trotzdem gab’s für die „goldene Generation“ damals in Deutschland nur einen Sieg (3:0) über die USA, nach Niederlagen gegen Italien (0:2) und Ghana (0:2) war enttäuschenderweise bereits nach der Gruppenphase Schluss.
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