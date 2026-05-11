Doppeltes Elfermonster statt „goldene Generation“

Petr Cech im Tor, Superstar Pavel Nedved und Spielmacher Tomas Rosicky im Mittelfeld, Milan Baros und Jan Koller im Sturm – Tschechien hatte bei der Weltmeisterschaft 2006 einen Kader zum Zungeschnalzen. Oder: zahlreiche Weltstars in seinen Reihen. Trotzdem gab’s für die „goldene Generation“ damals in Deutschland nur einen Sieg (3:0) über die USA, nach Niederlagen gegen Italien (0:2) und Ghana (0:2) war enttäuschenderweise bereits nach der Gruppenphase Schluss.