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Konsum sinkt

Wie die Winzer der Weinflaute trotzen wollen

Wirtschaft
11.05.2026 05:00
Die Mengen werden langfristig sinken.
Die Mengen werden langfristig sinken.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Schwankende Ernten durch den Klimawandel und die sinkende Lust der Österreicher am Weintrinken setzen den heimischen Winzern zu. Wie der Abwärtstrend nun gestoppt werden soll.

 

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Österreich ist ein Weinland, doch auch hierzulande geht der Konsum eindeutig zurück. Zuletzt schenkten sich Weintrinker im Schnitt 25 Liter Rebensaft im Jahr ein, vor rund 20 Jahren waren es noch über 30 Liter. Die Mengen sinken langfristig, Winzer müssen sich darauf einstellen. Dazu kommen schwankende Ernten und die Folgen des Klimawandels.

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