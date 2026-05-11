Wie die Winzer der Weinflaute trotzen wollen

Österreich ist ein Weinland, doch auch hierzulande geht der Konsum eindeutig zurück. Zuletzt schenkten sich Weintrinker im Schnitt 25 Liter Rebensaft im Jahr ein, vor rund 20 Jahren waren es noch über 30 Liter. Die Mengen sinken langfristig, Winzer müssen sich darauf einstellen. Dazu kommen schwankende Ernten und die Folgen des Klimawandels.