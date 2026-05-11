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Gefragter Cellist

Spielerisches Heimspiel vier virtuoser Heimkehrer

Kärnten
11.05.2026 08:00
Manuel Schager kehrt nach Kärnten zurück.
Manuel Schager kehrt nach Kärnten zurück.(Bild: Yannic Steuerer)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Manuel Schager zählt zu den gefragten Cellisten seiner Generation. Nun gibt er ein selten gewordenes Heimspiel.

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Als ihn die „Krone“ am Telefon erreicht, ist er gerade dabei, sich einen Kaffee zu machen. „Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche stören Sie nicht“, sagt der sympathische Klagenfurter, der in Wien (auch) spielerisch eine zweite Heimat gefunden hat. Kein kalter Kaffee, sondern international gefragt und mit dieser leidenschaftlich-innigen Ausdruckskraft behaftet ist das solistisch geprägte Spiel des Cellisten, der schon während des Studiums (Konzertfach) „viel Zeitgenössisches gespielt“ und darin seine große Liebe gefunden hat.

Heimspiel: Manuel Schager (Foto) spielt mit Claudia Sturm (Geige); Daniel Loipold, Horn; Mateus ...
Heimspiel: Manuel Schager (Foto) spielt mit Claudia Sturm (Geige); Daniel Loipold, Horn; Mateus Marek, Piano.(Bild: Yannic Steuerer)

 Heute setzen renommierte Ensembles wie Klangforum Wien, Phace, Schallfeld oder Wiener Collage auf die Spiel- und Improvisationskunst des Kärntners, dem klassische wie neue Musik ebenso leicht von der Hand geht wie Pop. „Das war ein schöner Ausgleich, als ich kürzlich mit der Indie-Pop-Band ,Haevn’, zwei Wochen lang quer durch Europa touren durfte“, erzählt Schager.

Und schon wartet der nächste Termin, der am kommenden Mittwoch (13. Mai, 19.30 Uhr) für die Mozartgemeinde im Klagenfurter Konzerthaus ein Heimspiel von vier Kärntnern bedeutet:

„Wir spannen einen weiten Bogen von der Klassik des 20. Jahrhunderts bis zu neuer Musik. Besonders spannend wird die Uraufführung, die Spielfreund Marius Binder für uns geschrieben hat.“

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