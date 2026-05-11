Spielerisches Heimspiel vier virtuoser Heimkehrer

Als ihn die „Krone“ am Telefon erreicht, ist er gerade dabei, sich einen Kaffee zu machen. „Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche stören Sie nicht“, sagt der sympathische Klagenfurter, der in Wien (auch) spielerisch eine zweite Heimat gefunden hat. Kein kalter Kaffee, sondern international gefragt und mit dieser leidenschaftlich-innigen Ausdruckskraft behaftet ist das solistisch geprägte Spiel des Cellisten, der schon während des Studiums (Konzertfach) „viel Zeitgenössisches gespielt“ und darin seine große Liebe gefunden hat.