Andropause: Auch Männer kommen in den Wechsel

Was dabei im Körper passiert

Mit zunehmendem Alter sinkt die Testosteronproduktion, während gleichzeitig mehr Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG) gebildet wird. Dadurch steht weniger aktives Testosteron zur Verfügung – mit Folgen für viele Körperfunktionen, von Muskelkraft über Stimmung bis zur Sexualität. Die Veränderungen setzen über die Jahre ein und werden anfangs oft als Stress abgetan.