UN-Sondergesandter für Bosnien vor Rücktritt

Schmidt halte sich derzeit in New York auf, wo er den Vereinten Nationen seinen Bericht über das EU-Beitrittskandidatenland vorlegen solle, hieß es in einem Bericht der bosnischen Tageszeitung „Oslobodjenje“. Der CSU-Politiker übt das Amt als Sondergesandter seit fast fünf Jahren aus, sein Vorgänger war der Österreicher Valentin Inzko. Der Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft ist für die Umsetzung des Dayton-Abkommens zuständig, mit dem vor drei Jahrzehnten der Bosnien-Krieg beendet wurde, und fungiert als oberster Ausleger der bosnischen Verfassung.