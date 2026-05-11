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Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab

Oberösterreich
11.05.2026 07:16
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.(Bild: Flughafen Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

„Es ist mehr als ein dummer Jungenstreich“ – am Linzer Flughafen ist man wenig „amused“ über die Bombendrohung am Sonntagabend. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge, doch am Montag heben alle Flugzeuge wieder planmäßig ab.

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„Wir sind auf der Suche nach dem Urheber der Bombendrohung“, heißt es seitens der Polizei. Bekanntlich hatte ein bislang noch unbekannter Anrufer mit einer Explosion am Linzer Flughafen gedroht und die Sperre ausgelöst.

Keine Bombe gefunden
Da am Abend keine Maschinen geplant waren, hielt sich der Schaden in Grenzen, doch die Verunsicherung war natürlich groß. Nachdem kein Sprengsatz gefunden werden konnte, wurde in der Nacht die Sperre aufgehoben.

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Damit können am Montag die Maschinen nach London, Frankfurt, Alicante, Dalaman, Bari, Leipzig und Köln planmäßig starten. 

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