Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab

„Es ist mehr als ein dummer Jungenstreich“ – am Linzer Flughafen ist man wenig „amused“ über die Bombendrohung am Sonntagabend. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge, doch am Montag heben alle Flugzeuge wieder planmäßig ab.
„Wir sind auf der Suche nach dem Urheber der Bombendrohung“, heißt es seitens der Polizei. Bekanntlich hatte ein bislang noch unbekannter Anrufer mit einer Explosion am Linzer Flughafen gedroht und die Sperre ausgelöst.
Keine Bombe gefunden
Da am Abend keine Maschinen geplant waren, hielt sich der Schaden in Grenzen, doch die Verunsicherung war natürlich groß. Nachdem kein Sprengsatz gefunden werden konnte, wurde in der Nacht die Sperre aufgehoben.
Sieben Passagier-Flüge geplant
Damit können am Montag die Maschinen nach London, Frankfurt, Alicante, Dalaman, Bari, Leipzig und Köln planmäßig starten.
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