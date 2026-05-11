Oh nein! In Tirol schneit es jetzt auf 900 Meter

Endlich – am Montag und Dienstag wird es in Tirol Regenschauer geben, die der Trockenperiode ein wenig entgegenwirken. Die Betonung liegt auf „ein wenig“. Denn mehr als fünf bis 20 Liter pro Quadratmeter sind laut Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET nicht drin. Zum Vergleich: Laut Zimmermann spricht man ab rund 40 Litern von ergiebigem Niederschlag.