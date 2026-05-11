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Temperaturschock

Oh nein! In Tirol schneit es jetzt auf 900 Meter

Tirol
11.05.2026 06:00
Ganz so weiß wie auf diesem Archivbild aus dem Navistal wird es zu den Eisheiligen nicht. Die ...
Ganz so weiß wie auf diesem Archivbild aus dem Navistal wird es zu den Eisheiligen nicht. Die Schneefallgrenze von 900 Metern lässt viele aber gedanklich frösteln.(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Mäßige Regenschauer lindern die Trockenheit zu Wochenbeginn in Tirol etwas, doch weiter oben fällt noch einmal Schnee. Zum Freitag hin könnte sich in der Wetterküche einiges an ersehntem Regen zusammenbrauen.

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Endlich – am Montag und Dienstag wird es in Tirol Regenschauer geben, die der Trockenperiode ein wenig entgegenwirken. Die Betonung liegt auf „ein wenig“. Denn mehr als fünf bis 20 Liter pro Quadratmeter sind laut Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET nicht drin. Zum Vergleich: Laut Zimmermann spricht man ab rund 40 Litern von ergiebigem Niederschlag.

Kühle Luft im Anflug
Am Montag dürfte es am Vormittag bereits im Außerfern regnen, ab mittags dann verbreitet in Nord- und auch Osttirol. „Nach kurzer Pause am Abend fällt in der Nacht auf Dienstag neuerlich Niederschlag, zudem kommt kühle Luft“, prognostiziert Zimmermann.

Zitat Icon

Es werden nasse Schneeflocken sein, auf höher gelegenen Straßen gilt es aufzupassen.

Nikolas Zimmermann, Meteorologe Wetterdienst UBIMET

Bild: UBIMET

Und pünktlich zu den Eisheiligen muss man in den Nordalpen vom Außerfern über das Karwendel bis Hochfilzen mit Schnee bis auf 900 Meter hinunter rechnen. „Es werden nasse Flocken sein, auf höher gelegenen Straßen gilt es aufzupassen“, betont Experte Zimmermann. Der zeitliche Schwerpunkt liegt am Dienstagmorgen, am Dienstagnachmittag setzt vom Oberinntal her bereits Wetterbesserung ein.

Leichter Frost in der Nacht auf Mittwoch
Und die Temperaturen rasseln hinab – von 18 Grad am Montag im Inntal auf Höchstwerte um 13 Grad. In höheren Tälern gibt es gar nur bis zu sieben Plusgrade. Und als Draufgabe wartet in der Nacht auf Mittwoch dort sogar leichter Frost.

Tief mit viel Regen im Gepäck?
Ab Donnerstag nimmt die Schaueranfälligkeit erneut zu, Freitag und Samstag versprechen Spannung. „Dann kommt wohl ein weiteres Tief“, sagt Zimmermann. Das könnte tatsächlich viel Regen im Gepäck haben. Diese Prognose sei allerdings noch sehr unsicher.

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