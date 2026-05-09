Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“

Gesandte Trumps kommen in die Ukraine

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. Zuletzt hatten die USA bei direkten Gesprächen zwischen Kiew und Moskau vermittelt. Die Verhandlungen lagen aber jüngst auf Eis, auch weil die USA durch den Iran-Krieg abgelenkt sind. Nach Gesprächen in den USA erwartet Kiew in den nächsten Wochen Gesandte Trumps.