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Kreml reagiert erzürnt

Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“

Außenpolitik
09.05.2026 10:48
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf dem Roten Platz in Moskau hat am Samstag unter massiven Sicherheitsvorkehrungen die große Militärparade zum Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland begonnen. Für Gesprächsstoff sorgt ein Dekret „zur Genehmigung“ des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

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Selenskyj hatte am Freitag per Erlass die russische Militärparade zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland in Moskau „erlaubt“. Zudem sicherte er zu, dass keine Waffen auf den Roten Platz gerichtet werden. „Ich ordne hiermit an: die Abhaltung einer Parade in der Stadt Moskau am 9. Mai 2026 zu gestatten.“ Der Rote Platz werde vom geplanten Einsatz ukrainischer Waffen ausgenommen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow bewertete das Dekret am Samstag als „dummen Witz“. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er habe Russland und die Ukraine von einer ab Samstag geltenden dreitägigen Waffenruhe überzeugt. Diese umfasse die Aussetzung aller Kampfhandlungen und den Austausch von jeweils 1000 Gefangenen.

Beitrag von Selenskyj auf X:

Kreml: Russland ist stolz auf Tag des Sieges
Peskow bezeichnete es als „großes Unglück“ für Selenskyj, dass er sich so verhalte. Der Tag des Sieges wird in weiten Teilen der früheren Sowjetunion als „Tag des Stolzes mit Tränen“ in den Augen gefeiert.

Putin hält eine Rede zum 81. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg, wie der sowjetische Teil des Zweiten Weltkriegs offiziell heißt. Als einziger Gast aus der Europäischen Union ist der slowakische Ministerpräsident Robert Fico in Moskau, der aber nicht zu der Parade geht. Ausländische Journalisten wurden im Vorfeld ausgeladen.

Bilder der Siegesparade in Moskau:

Der abgespeckte Aufmarsch mit weniger Gästen gilt auch als ein Symbol für die Lage in Putins ...
Der abgespeckte Aufmarsch mit weniger Gästen gilt auch als ein Symbol für die Lage in Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine.(Bild: AP/Pavel Bednyakov)
Das Land hatte bei der Befreiung Europas von der Diktatur unter Adolf Hitler mehr als 27 ...
Das Land hatte bei der Befreiung Europas von der Diktatur unter Adolf Hitler mehr als 27 Millionen Menschen verloren.(Bild: EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL)
(Bild: EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL)
(Bild: EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL)
(Bild: AFP/STRINGER)

„Brauchen keine Erlaubnis“
Bislang gab es keine offiziellen Berichte über Verstöße gegen diese Vereinbarung, die bis Montag laufen soll. Peskow: „Wir brauchen keine Erlaubnis von irgendjemandem, um stolz auf unseren Tag des Sieges zu sein.“

Sicherheitslage ist extrem angespannt
Dieser wird nach massiven ukrainischen Drohnenangriffen in den vergangenen Tagen und Wochen ohne Militärtechnik durchgezogen. Kremlchef Putin nimmt den Aufmarsch mit Tausenden Soldaten ab – und hält eine Rede. Die Sicherheitslage ist angespannt. Vielerorts gilt für die Bevölkerung eine Sperre des mobilen Internets.

Video der Siegesparade:

Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 in Berlin fiel in Moskau schon in die frühen Morgenstunden des 9. Mai. Deshalb begeht Russland immer zu diesem Datum den Tag des Sieges.

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Gesandte Trumps kommen in die Ukraine
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. Zuletzt hatten die USA bei direkten Gesprächen zwischen Kiew und Moskau vermittelt. Die Verhandlungen lagen aber jüngst auf Eis, auch weil die USA durch den Iran-Krieg abgelenkt sind. Nach Gesprächen in den USA erwartet Kiew in den nächsten Wochen Gesandte Trumps.

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