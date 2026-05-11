Heiße Herzen, nervige Tröten und viel Chaos!

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Südafrika ist erstmals seit 2010 wieder bei einer WM-Endrunde dabei. Und zwar trotz eines Skandals in der Quali! Die „Bafana Bafana“ kämpft mit veralteten Verbandstrukturen und Korruption. Die einzige Konstante sitzt seit fünf Jahren auf der Trainerbank.
Erst lange eine Randfigur im Weltfußball, dann WM-Gastgeber 2010, doch nach dem Out in der Gruppenphase für mehr als ein Jahrzehnt wieder von der großen Weltmeisterschaftsbühne verschwunden, auf die man nun zurückkehrt: Südafrika! Wo die Fußball-Herzen heiß, die Vuvuzelas nervig-laut und die Verbandsstrukturen teils noch vorsintflutlich sind.
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