Heiße Herzen, nervige Tröten und viel Chaos!

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Südafrika ist erstmals seit 2010 wieder bei einer WM-Endrunde dabei. Und zwar trotz eines Skandals in der Quali! Die „Bafana Bafana“ kämpft mit veralteten Verbandstrukturen und Korruption. Die einzige Konstante sitzt seit fünf Jahren auf der Trainerbank.