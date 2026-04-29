Immer müde! Wenn die Schilddrüse schwächelt

Viele Menschen fühlen sich dauerhaft erschöpft, antriebslos oder innerlich leer. Sie schlafen ausreichend und funktionieren im Alltag – und sind trotzdem müde. Oft werden solche Beschwerden als Folge von Stress oder psychischen Problemen eingeordnet. Manchmal steckt ein kleines Organ dahinter: die Schilddrüse.
Die gute Nachricht: Eine Schilddrüsen-Unterfunktion kann in der Regel gut behandelt werden und meist braucht es dafür nur eine kleine Tablette, die Sie einmal täglich einnehmen. Doch was passiert genau, wenn dieses schmetterlingsförmige Organ schwächelt?
„Die häufigste Ursache einer Schilddrüsenunterfunktion ist eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Dabei greift die körpereigene Abwehr die Schilddrüse an und schädigt das Gewebe – man spricht von einer Autoimmun‑Thyreoiditis, meist in Form der Hashimoto‑Thyreoiditis“, erklärt Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner in Wien.
Wenn zu wenige Schilddrüsenhormone produziert werden, laufen Stoffwechselprozesse im Körper langsamer ab. Das resultiert in:
Weitere mögliche Ursachen stellen eine operative Entfernung der Schilddrüse, die bei bestimmten Erkrankungen notwendig sein kann, oder eine Bestrahlung, etwa im Rahmen einer Krebsbehandlung, dar. Auch ein ausgeprägter Jodmangel vermag die Hormonproduktion zu beeinträchtigen, kommt jedoch durch die Verwendung von jodiertem Speisesalz heute nur noch selten vor. Darüber hinaus können bestimmte Medikamente die Schilddrüsenfunktion hemmen.
Bei etwa 7 bis 8 Prozent der Frauen tritt zudem innerhalb des ersten Jahres nach einer Entbindung eine vorübergehende, meist milde Entzündung der Schilddrüse auf, die sowohl mit einer Unter‑ als auch mit einer Überfunktion einhergehen kann. In selteneren Fällen ist eine Schilddrüsenunterfunktion angeboren, was bedeutet, dass die Hormonproduktion bereits von Geburt an beeinträchtigt ist.
Schilddrüsenhormone betreffen den ganzen Körper
Die Schilddrüse steuert über ihre Hormone zahlreiche Prozesse im Körper: den Stoffwechsel, die Körpertemperatur, den Energiehaushalt, aber auch Herz, Muskeln, Nerven und Psyche. „Gerät dieses fein abgestimmte System aus dem Gleichgewicht, kann das den gesamten Organismus betreffen. Besonders häufig äußern sich Schilddrüsenstörungen durch Symptome, die unspezifisch wirken und daher leicht übersehen werden – wie Müdigkeit, fehlender Antrieb, depressive Verstimmungen oder innere Unruhe“, erklärt Dr. Maté.
Ich empfehle Ihnen, dass Sie Änderungen der Behandlung unbedingt immer mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin abstimmen!
Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner in Wien
Bild: Eva Manhart
Die Diagnose erfolgt rasch
Zur Abklärung einer Schilddrüsenunterfunktion wird zunächst der TSH-Wert bestimmt; bei Auffälligkeiten folgt in der Regel die Messung des freien T4. T3 spielt bei der Diagnose einer Unterfunktion meist nur eine untergeordnete Rolle.
Zur Ursachenklärung können Schilddrüsenantikörper, insbesondere TPO-Antikörper, bestimmt werden. Ein Ultraschall ist vor allem sinnvoll, wenn eine Vergrößerung, Knoten oder andere strukturelle Veränderungen vermutet werden. Szintigrafie oder Punktion erfolgen nur bei entsprechender Fragestellung.
Oft lebenslange Behandlung
Eine Behandlung ist heutzutage gut möglich, muss aber meist lebenslang erfolgen, wobei die Dosis unter Umständen immer wieder angepasst werden muss. Manchmal tritt die Unterfunktion aber auch nur vorübergehend auf, wie z.B. bei einer Entzündung der Schilddrüse nach einer Entbindung.
Therapie mit einer Tablette am Tag
„Einmal am Tag nimmt man eine Tablette mit dem Wirkstoff Levothyroxin (auch: L-Thyroxin) ein, die dem natürlichen Schilddrüsenhormon entspricht“, erklärt der Allgemeinmediziner. „Dann wird etwa sechs Wochen nach Start der Behandlung noch eine Blutabnahme gemacht, um zu überprüfen, ob die Hormone im gesunden Bereich liegen. Bis sich das alles eingespielt hat, dauert es üblicherweise 2-3 Monate. Die passende Dosis wird anhand der Blutwerte und des Befindens ärztlich festgelegt und bei Bedarf angepasst.“
„Die Schilddrüsentabletten sollten einmal am Tag auf nüchternen Magen eingenommen werden. Ballaststoffreiche Nahrungsmittel, Aluminium- oder Kalzium-haltige Antazida (Mittel zur Neutralisierung der Magensäure) sowie Eisentabletten können die Aufnahme der Schilddrüsentabletten beeinflussen und sollten zu getrennten Zeitpunkten gegessen bzw. eingenommen werden“, informiert Dr. Maté.
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