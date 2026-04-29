Immer müde! Wenn die Schilddrüse schwächelt

Therapie mit einer Tablette am Tag

„Einmal am Tag nimmt man eine Tablette mit dem Wirkstoff Levothyroxin (auch: L-Thyroxin) ein, die dem natürlichen Schilddrüsenhormon entspricht“, erklärt der Allgemeinmediziner. „Dann wird etwa sechs Wochen nach Start der Behandlung noch eine Blutabnahme gemacht, um zu überprüfen, ob die Hormone im gesunden Bereich liegen. Bis sich das alles eingespielt hat, dauert es üblicherweise 2-3 Monate. Die passende Dosis wird anhand der Blutwerte und des Befindens ärztlich festgelegt und bei Bedarf angepasst.“

„Die Schilddrüsentabletten sollten einmal am Tag auf nüchternen Magen eingenommen werden. Ballaststoffreiche Nahrungsmittel, Aluminium- oder Kalzium-haltige Antazida (Mittel zur Neutralisierung der Magensäure) sowie Eisentabletten können die Aufnahme der Schilddrüsentabletten beeinflussen und sollten zu getrennten Zeitpunkten gegessen bzw. eingenommen werden“, informiert Dr. Maté.