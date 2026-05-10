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Derby spät verloren

13.000 € Stromkosten als Hürde für Unterhaus-Klub

Fußball Unterhaus
10.05.2026 21:30
Wietersdorf-Goalie Kevin Schorn und Friesachs Jan Mesec im spektakulären Zweikampf.
Wietersdorf-Goalie Kevin Schorn und Friesachs Jan Mesec im spektakulären Zweikampf.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – jubelte Wietersdorf im Derby gegen Friesach daheim dank eines Siegestreffers in der 92. Minute. Mit der bisherigen Saison sind beide Klubs happy, auch wenn die Gäste dank der hohen Stromrechnung durchaus um ihre Finanzen kämpfen. Trotzdem haben die Friesacher große Zukunftspläne.

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Packende Schlussphase im Derby zwischen Wietersdorf und Friesach in der 1. Klasse Mitte! Als die Friesacher am Samstag beim Stand von 1:1 auf den Auswärtssieg drückten, konterten die Hausherren – und Flo Novak (der Bruder von Ex-Bundesliga-Kicker Mike) blieb zum zweiten Mal eiskalt und versenkte den Ball in Minute 92 zum 2:1-Heimsieg im Eck. „Ich bin stolz auf die Jungs! Vor der Saison haben uns viele als Fixabsteiger gesehen, jetzt sind wir mit 36 Punkten im Mittelfeld“, freut’s Trainer Jakob Rabensteiner, der zu Saisonbeginn einsprang.

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