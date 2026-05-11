Fast 200 km/h auf Autobahn: Pkw und Schein futsch!

Ganz besonders eilig hatte es ein junger Pkw-Lenker am Sonntagabend auf der A12-Inntalautobahn bei Innsbruck. Der 20-jährige Einheimische bretterte mit fast 200 km/h durch die dortige 100er-Zone – und in eine Tempofalle der Polizei. Der Raser wurde aus dem Verkehr gezogen. Seinen Führerschein und auch seinen Wagen ist der junge Mann jetzt vorerst los.