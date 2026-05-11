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Raser in 100er-Zone

Fast 200 km/h auf Autobahn: Pkw und Schein futsch!

Tirol
11.05.2026 08:14
Fast 100 km/h war der Tempobolzer zu schnell unterwegs.
Fast 100 km/h war der Tempobolzer zu schnell unterwegs.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ganz besonders eilig hatte es ein junger Pkw-Lenker am Sonntagabend auf der A12-Inntalautobahn bei Innsbruck. Der 20-jährige Einheimische bretterte mit fast 200 km/h durch die dortige 100er-Zone – und in eine Tempofalle der Polizei. Der Raser wurde aus dem Verkehr gezogen. Seinen Führerschein und auch seinen Wagen ist der junge Mann jetzt vorerst los.

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Gegen 22.45 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizei Schönberg auf der A12-Inntalautobahn bei Innsbruck routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen in Fahrtrichtung Osten durch. Dabei geriet der 20-jährige Raser in deren Visier.

Zitat Icon

Dem 20-jährigen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und der Pkw wurde beschlagnahmt.

Ermittler von der Autobahnpolizei

Fast 100 km/h zu schnell unterwegs
„Der Pkw des Österreichers wurde mit einer Geschwindigkeit von 192 km/h gemessen. Erlaubt sind dort nur 100 km/h“, heißt es vonseiten der Ermittler. Der junge Tempobolzer wurde sofort aus dem Verkehr gezogen – und er muss künftig wohl mehr zu Fuß gehen oder auf Öffis umsteigen.

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„Dem 20-jährigen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und der Pkw wurde beschlagnahmt“, so die Ermittler weiter. Entsprechende Anzeigen an die zuständige Behörde erfolgen.

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