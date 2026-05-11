Fast 200 km/h auf Autobahn: Pkw und Schein futsch!

Ganz besonders eilig hatte es ein junger Pkw-Lenker am Sonntagabend auf der A12-Inntalautobahn bei Innsbruck. Der 20-jährige Einheimische bretterte mit fast 200 km/h durch die dortige 100er-Zone – und in eine Tempofalle der Polizei. Der Raser wurde aus dem Verkehr gezogen. Seinen Führerschein und auch seinen Wagen ist der junge Mann jetzt vorerst los.
Gegen 22.45 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizei Schönberg auf der A12-Inntalautobahn bei Innsbruck routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen in Fahrtrichtung Osten durch. Dabei geriet der 20-jährige Raser in deren Visier.
Dem 20-jährigen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und der Pkw wurde beschlagnahmt.
Ermittler von der Autobahnpolizei
Fast 100 km/h zu schnell unterwegs
„Der Pkw des Österreichers wurde mit einer Geschwindigkeit von 192 km/h gemessen. Erlaubt sind dort nur 100 km/h“, heißt es vonseiten der Ermittler. Der junge Tempobolzer wurde sofort aus dem Verkehr gezogen – und er muss künftig wohl mehr zu Fuß gehen oder auf Öffis umsteigen.
„Dem 20-jährigen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und der Pkw wurde beschlagnahmt“, so die Ermittler weiter. Entsprechende Anzeigen an die zuständige Behörde erfolgen.
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