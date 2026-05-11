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WM-Teams, Gruppe A

Nur Mexiko-Legende tritt auf die Euphoriebremse

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.05.2026 06:30
Jimenez trägt Mexikos Offensiv-Hoffnungen.
Jimenez trägt Mexikos Offensiv-Hoffnungen.(Bild: APA/AFP/Robyn Beck)
Porträt von Gernot Gsellmann
Von Gernot Gsellmann

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Mexiko fiebert der dritten Heim-Weltmeisterschaft der Geschichte entgegen, freut sich ganz speziell auf das neu umgebaute Azteken-Stadion. Während die Euphorie im Land groß ist, bremst eine Legende... 

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Verde, blanco, rojo oder grün, weiß, rot – eben „El Tri“. 131 Millionen lieben sie, die drei Farben des Nationaltrikots, werden „loco“, verrückt, wenn sie zu sehen sind. Wie ihr Team auch! Das zum bereits 17. Mal an einer WM teilnehmen wird. Zum dritten Mal in der Geschichte – nach 1970 und 1986 – als Gastgeber. Und genau dies soll der Mega-Vorteil für Mexiko werden! Wohl keine andere Mannschaft wird mehr Rückhalt im Sommer 2026 haben als die „El Tri“.

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