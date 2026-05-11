Nur Mexiko-Legende tritt auf die Euphoriebremse

Verde, blanco, rojo oder grün, weiß, rot – eben „El Tri“. 131 Millionen lieben sie, die drei Farben des Nationaltrikots, werden „loco“, verrückt, wenn sie zu sehen sind. Wie ihr Team auch! Das zum bereits 17. Mal an einer WM teilnehmen wird. Zum dritten Mal in der Geschichte – nach 1970 und 1986 – als Gastgeber. Und genau dies soll der Mega-Vorteil für Mexiko werden! Wohl keine andere Mannschaft wird mehr Rückhalt im Sommer 2026 haben als die „El Tri“.