Deutschland: Das gab es in der Bundesliga noch nie

Der 1. FC Heidenheim gewann am vorletzten Spieltag mit 3:1 beim 1. FC Köln und zog damit nach Punkten mit dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg gleich. Damit kommt es am letzten Spieltag zu einem echten Bundesliga-Krimi: Noch nie zuvor gingen die Teams auf den Rängen 16, 17 und 18 mit derselben Punkteanzahl in den finalen Spieltag.