Prozess um Gnigler Todesschützen geht weiter

„Angst und Panik“

Beim Auftakt hatte sich W. bereits in Widersprüche verstrickt. Er habe „Angst und Panik“ bekommen, als er die Einbrecher bemerkte, gab der Todesschütze zu Protokoll. Heute, Montag, wird der Prozess am Landesgericht fortgeführt. Auch das Urteil wird erwartet.