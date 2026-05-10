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Gefragter Coach

Ist Trainer-Entscheidung bei den 99ers gefallen?

Eishockey
10.05.2026 23:30
Dan Lacroix (re.) feierte mit den 99ers den ersten Meistertitel der Klubgeschichte.
Dan Lacroix (re.) feierte mit den 99ers den ersten Meistertitel der Klubgeschichte.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Lange Zeit wurde spekuliert, nun scheint eine Entscheidung in der Trainerfrage der Graz99ers gefallen zu sein. Die „Krone“ beobachtete die Verhandlungen mit Eishockey-Meistercoach Dan Lacroix. Dabei war eine klare Tendenz zu erkennen.

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Geht er oder bleibt er bei den 99ers? Die Frage um die Zukunft von Meistertrainer Dan Lacroix beschäftigte dieser Tage Eishockey-Graz. Auch deshalb, weil zuletzt Gerüchte aufpoppten, der Franko-Kanadier wäre ein heißer Kandidat auf die Trainer-Nachfolge bei Deutschlands Meister Eisbären Berlin.

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