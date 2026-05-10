Ist Trainer-Entscheidung bei den 99ers gefallen?

Geht er oder bleibt er bei den 99ers? Die Frage um die Zukunft von Meistertrainer Dan Lacroix beschäftigte dieser Tage Eishockey-Graz. Auch deshalb, weil zuletzt Gerüchte aufpoppten, der Franko-Kanadier wäre ein heißer Kandidat auf die Trainer-Nachfolge bei Deutschlands Meister Eisbären Berlin.