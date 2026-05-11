Muskelfaserriss! Heidi Klum nimmt es mit Humor

Trotz offensichtlicher Schmerzen lässt sich Klum das Lachen nicht nehmen: „Das ist gar nicht lustig“, betont sie zwar, muss aber ebenso wie ihre Begleitung unaufhörlich kichern, während sie im Wartebereich auf Behandlung wartet. Auch als sie nach der Behandlung auf eine Krücke gestützt über einen Flur humpelte, lachte sie tapfer in die Handykamera.