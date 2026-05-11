Muskelfaserriss! Heidi Klum nimmt es mit Humor

Heidi Klum ist wegen eines Muskelfaserrisses am Bein im Krankenhaus behandelt worden. In einer Story bei Instagram zeigte sich die 52-Jährige mit hochgelegtem Bein und Eiswürfelbeutel auf der Fahrt in eine Notaufnahme in Barcelona, dann humpelnd über einen langen Krankenhausflur, wartend in der Notaufnahme und schließlich bei der Diagnose.
Sie habe einen Muskelfaserriss, stellt der Behandler in einem kurzen Clip fest, während er ihr einen Verband anlegt. „Schön“, kommentiert sie trocken.
Hoppala bei Werbeshooting
Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll sie bei einem Werbeshooting unglücklich umgeknickt sein.
Trotz offensichtlicher Schmerzen lässt sich Klum das Lachen nicht nehmen: „Das ist gar nicht lustig“, betont sie zwar, muss aber ebenso wie ihre Begleitung unaufhörlich kichern, während sie im Wartebereich auf Behandlung wartet. Auch als sie nach der Behandlung auf eine Krücke gestützt über einen Flur humpelte, lachte sie tapfer in die Handykamera.
Wochenende in Barcelona
Das Wochenende in Barcelona ließ sich Klum trotz Verletzung jedenfalls nicht vermiesen.
Heidi Klum machte trotz Verletzung tapfer Sightseeing in Barcelona, wie diese Bilderreihe beweist:
So teilte sie etwa Bilder und Videos von ihrem Besuch in der Sagrada Família, der berühmten Kirche von Antoni Gaudí, und veröffentlichte weitere Eindrücke von ihrem Sightseeing-Abenteuer.
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