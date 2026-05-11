Eine Medaille kann zwei Jahre Lebenszeit bringen

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Südkorea, der WM-Ausrichter von 2002, hat viele Deutschland-Verbindungen, will auch im Sommer in Amerika ein Wörtchen mitreden – wenngleich die Vorbereitung ziemlich in die Hose ging.
Wahrscheinlich wird es im Hause Seo Kimchi-Eintopf geben, wenn Südkoreas Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2026 bestreitet. Jong-min Seo, Südkoreaner in Diensten von Zweitligist Vienna, wird auf jeden Fall vor dem Fernseher mitfiebern. „Ich halte auf jeden Fall bei allen Spielen zu Korea. Auch, wenn sie gegen Deutschland spielen sollten“, wo der 23-jährige den Großteil seines Lebens verbrachte. „Meine Mutter und meine Brüder leben nach wie vor in Frankfurt. Mein Vater arbeitet jetzt wieder in Korea im Betreuerstab von Gimpo FC. Wir haben viel Kontakt, er versucht, alle meine Spiele zu sehen, wir reden sehr viel über Fußball.“
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