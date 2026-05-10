Mit den Jahren steigt das Risiko für Gürtelrose

Jeder dritte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an Gürtelrose! Wenn das Immunsystem schwächelt, auch durch Stress oder Schlafmangel, kann dies das Virus reaktivieren und die mitunter extrem schmerzhafte Nervenentzündung auslösen. Viele sind betroffen, auch schon etliche Menschen um 50 Jahre!
„Wer als Kind die Windpocken (oft auch Feuchtblattern oder Schafblattern genannt) hatte und damit das Varizella-Zoster-Virus in seinem Körper trägt, kann an der Gürtelrose erkranken, wenn sein Immunsystem vorübergehend oder längerfristig geschwächt ist“, bringt es Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner in Wien, auf den Punkt. In Österreich geht man von etwa 40.000 Fällen jährlich aus.
Nach einer Windpocken-Infektion wird unser Körper die Viren nicht ganz los. Sie „schlafen“ quasi und können Jahre später wieder „aufwachen“, also aktiv werden und dann eine Gürtelrose auslösen.
Den Begriff „Gürtelrose“ haben die meisten schon einmal gehört, dennoch sind Ursachen und Auswirkungen dieser Nervenentzündung selten bekannt. Vielfach wird das Risiko zu erkranken auch massiv unterschätzt. Fast drei Viertel der Befragten einer aktuellen Umfrage in der Bevölkerung halten es für wenig wahrscheinlich, an Gürtelrose zu erkranken.
Erst Windpocken, dann Gürtelrose
Wenn Varizella-Zoster-Viren wieder aktiv werden, wandern sie meist über einen Rückenmarks-Nerv in das von ihm versorgte Hausgebiet. Es ist daher häufig ein bandartiges Gebiet auf einer Körperseite betroffen, oftmals im Bereich des Rückens oder des Brustkorbs. Dort zeigt sich dann ein rötlicher Ausschlag mit Bläschen.
Innerhalb von 1 bis 2 Tagen entwickelt sich der typische rötliche Ausschlag mit Bläschen, häufig einseitig bandartig über den Rücken und Brustkorb
Die Bläschen können innerhalb von 3 bis 4 Tagen aufplatzen
Nach 7 bis 10 Tagen: Die Bläschen verschorfen und verheilen langsam
Personen mit Rheuma, Diabetes, COPD oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind besonders anfällig für Herpes Zoster. Menschen mit chronischen Erkrankungen und/oder immunsupprimierender Medikation erkranken allerdings nicht nur häufiger an Gürtelrose, sondern oft auch schwerer.
Wie wird behandelt?
„Eine antivirale (also gegen das Virus gerichtete) Therapie sollte innerhalb von drei Tagen nach Auftreten der ersten Beschwerden gestartet werden“, erläutert Dr. Maté. Weiters muss für ausreichende Schmerzlinderung gesorgt und die Reduktion von Juckreiz und Missempfinden angestrebt werden.
Tipps vom Arzt, wenn es Sie „erwischt“ hat: „Versuchen Sie, den Ausschlag nicht zu kratzen. Eventuell hilft es, die Bläschen mit einem sauberen Wundverband abzudecken. Lockere Kleidung im Bereich der Gürtelrose kann sich unter Umständen besser anfühlen als enge Kleidungsstücke.“ Um niemanden anzustecken, den Ausschlag bedeckt halten und sich die Hände häufig waschen, bis die Bläschen verkrustet sind.
Nehmen Sie alle Medikamente wie empfohlen ein. Frühe und konsequente Einnahme kann die Erkrankungsdauer verkürzen und das Risiko für Komplikationen senken.
Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner in Wien
Bild: Eva Manhart
Schlimme Folgen drohen
Mitunter hat eine Infektion auch langwierige Folgen! In etwa 10-15 Prozent der Fälle kann der Schmerz und das Missempfinden weiter bestehen, nachdem der Ausschlag bereits wieder weggegangen ist. Man spricht dann von der postherpetischen Neuralgie (post = nach, Neuralgie = Nervenschmerz). Dieser Schmerz bleibt manchmal Monate bis Jahre und kann zu Schlafstörungen und erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität führen. Bei einer Gürtelrose im Bereich des Kopfes zw. Gesicht kann es zu Schädigungen des Auges und des Ohres kommen.
Kostenlose Impfung für Ältere
Es ist auch eine Impfung gegen das Leiden erhältlich (zwei Teile). Diese wird ab dem 50. Lebensjahr empfohlen. In Österreich gibt es seit Ende vergangenen Jahres die kostenlose Gürtelrose-Impfung im Rahmen des öffentlichen Impfprogramms (ÖIP). Sie ist gratis für alle Personen ab 60 Jahren sowie für Risikopersonen (z.B. bei Krebs, Diabetes oder Asthma) ab 18 Jahren.
Auch bei bereits durchgemachter Gürtelroseerkrankung ist die Impfung übrigens noch möglich und sinnvoll.
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