Mit den Jahren steigt das Risiko für Gürtelrose

Schlimme Folgen drohen

Mitunter hat eine Infektion auch langwierige Folgen! In etwa 10-15 Prozent der Fälle kann der Schmerz und das Missempfinden weiter bestehen, nachdem der Ausschlag bereits wieder weggegangen ist. Man spricht dann von der postherpetischen Neuralgie (post = nach, Neuralgie = Nervenschmerz). Dieser Schmerz bleibt manchmal Monate bis Jahre und kann zu Schlafstörungen und erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität führen. Bei einer Gürtelrose im Bereich des Kopfes zw. Gesicht kann es zu Schädigungen des Auges und des Ohres kommen.