„Verrückt!“ Aufregung nach VAR-Drama im Titelkampf

Der Titelkampf in der Premier League spitzt sich immer mehr zu – und jetzt sorgte auch noch ein VAR-Drama für viel Aufregung. Torhüter-Legende Peter Schmeichel war nach Arsenals 1:0-Zittersieg am Sonntagabend bei West Ham United außer sich.
Tief in der Nachspielzeit hatte Arsenal großes Glück, weil der vermeintliche Ausgleich durch West Hams Callum Wilson nach minutenlangem VAR-Review aberkannt wurde. Aus der Sicht des VAR war Arsenals Torhüter David Raya bei seinem Versuch, den Ball zu erobern, gefoult worden.
Hier die Aufreger-Szene im Video:
Kein Verständnis für die Entscheidung hatte Peter Schmeichel. „Was mich wirklich wütend macht, ist, dass Arsenal niemals an der Tabellenspitze stünde, wenn das ein Freistoß wäre“, fauchte der Däne bei „Viaplay“. „So haben sie so viele Tore erzielt – indem sie Leute blockieren, festhalten und alle möglichen Tricks anwenden.“
Und Schmeichel schimpfte weiter: „Der VAR braucht fünf Minuten. Er spult es immer wieder ab. Das allein lässt so viele Zweifel an dieser Entscheidung aufkommen, dass es kein Freistoß sein kann.“ Es sei „total falsch“. „Ich verstehe einfach nicht, warum das plötzlich ein Freistoß sein soll, wo es doch die ganze Saison über für keine Mannschaft so entschieden wurde. Das alles ist einfach verrückt!“
Fünf Punkte vor Manchester City
Dank des 1:0-Sieges hat Arsenal fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City, der eine Partie in der Hinterhand hat. Bei Punktegleichheit zählt in England das Torverhältnis, hier hat Arsenal derzeit die Nase um zwei Treffer vorn.
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