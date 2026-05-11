„Verrückt!“ Aufregung nach VAR-Drama im Titelkampf

Und Schmeichel schimpfte weiter: „Der VAR braucht fünf Minuten. Er spult es immer wieder ab. Das allein lässt so viele Zweifel an dieser Entscheidung aufkommen, dass es kein Freistoß sein kann.“ Es sei „total falsch“. „Ich verstehe einfach nicht, warum das plötzlich ein Freistoß sein soll, wo es doch die ganze Saison über für keine Mannschaft so entschieden wurde. Das alles ist einfach verrückt!“