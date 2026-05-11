Frühsommer macht die Linzer Drogenszene sichtbar

In Linz sind die vielen Süchtigen derzeit wieder präsenter. Ermittler erklären, was aktuell die größten Probleme und Brennpunkte sind. Obwohl den lange Jahre berühmt-berüchtigten Drogen-Hotspot beim Kremplhochhaus nicht mehr gibt. Doch gar nicht weit weg ist nun eine Wiese der neue Treffpunkt der Junkies.
Sonnenschein und blauer Himmel luden am Wochenende zum Spazierengehen ein. Doch in Städten und besonders in der Landeshauptstadt Linz bietet sich aktuell an manchen Orten ein trauriger Anblick: Drogensüchtige, die völlig teilnahmslos, fast zombie-ähnlich herumstehen oder -sitzen.
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