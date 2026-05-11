Frühsommer macht die Linzer Drogenszene sichtbar

In Linz sind die vielen Süchtigen derzeit wieder präsenter. Ermittler erklären, was aktuell die größten Probleme und Brennpunkte sind. Obwohl den lange Jahre berühmt-berüchtigten Drogen-Hotspot beim Kremplhochhaus nicht mehr gibt. Doch gar nicht weit weg ist nun eine Wiese der neue Treffpunkt der Junkies.