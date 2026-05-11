Iran-Krieg treibt Preise: Inder sollen sparen

Der Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormuz treiben auch in Indien die Preise. Das macht dem Land, das zu den größten Öl-Verbrauchern weltweit gehört, zu schaffen. Deshalb gab es nun klare Ansagen seitens der Regierung: Bürger sollen sich einschränken – und das sogar in der eigenen Küche.