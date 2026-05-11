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Unterricht fällt aus

Feuer in Bibliothek am Gymnasium Hallein

Salzburg
11.05.2026 07:31
In der Nacht auf Montag brannte es im Gymnasium Hallein.
In der Nacht auf Montag brannte es im Gymnasium Hallein.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Gymnasium Hallein (Salzburg) hat es in der Nacht auf Montag einen Brand gegeben. Das Feuer entwickelte sich in der Bibliothek. Der Unterricht für die Schüler entfällt aufgrund des Unglücks. Es gab keine Verletzten. 

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Kurz nach 3 Uhr früh ging bei der Feuerwehr Hallein ein Brandalarm ein. Es soll mehrere kleine Explosionen gegeben haben, beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Bibliothek bereits in Flammen. Inzwischen konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen.

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