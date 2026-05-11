Feuer in Bibliothek am Gymnasium Hallein

Im Gymnasium Hallein (Salzburg) hat es in der Nacht auf Montag einen Brand gegeben. Das Feuer entwickelte sich in der Bibliothek. Der Unterricht für die Schüler entfällt aufgrund des Unglücks. Es gab keine Verletzten.
Kurz nach 3 Uhr früh ging bei der Feuerwehr Hallein ein Brandalarm ein. Es soll mehrere kleine Explosionen gegeben haben, beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Bibliothek bereits in Flammen. Inzwischen konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen.
Keine Verletzten
Verletzt wurde niemand, der Unterricht für die rund 750 Schüler entfällt am Montag. Die geplante Mathematik-Matura findet allerdings statt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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