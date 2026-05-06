Asthma trifft Frauen hart, doch rauchen immer mehr

Verschiedene Dinge können einen Asthmaanfall auslösen, wie etwa Allergenbelastung, Infektionen, körperliche Anstrengung, Rauch, kalte Luft oder manche Medikamente (z.B. bestimmte Schmerzmittel). Auch psychische Belastung oder manche Berufe (Bäcker) können verantwortlich dafür sein.

Bei Verdacht auf Asthma sollte eine rasche ärztliche Abklärung erfolgen. Bei auffälligen Befunden oder unklarer Diagnose ist eine lungenfachärztliche Untersuchung wichtig.