Jetzt neu: Harnsäure nur noch bei Gicht senken!

Das sind die Zielwerte

Ziel ist, die Harnsäure dauerhaft unter ihrer Löslichkeitsgrenze zu halten, denn nur dann zersetzen sich die Kristalle wieder. „Der Zielwert der Harnsäure im Serum sollte unter 6 mg/dl liegen, damit diese eliminiert werden kann“, erläutert dazu Dr. Lunzer. Bei Patienten mit schweren Verläufen, also mit Ansammlungen von Harnsäurekristallen im Körper (z.B. ein sogenannter Tophus im Gelenk), mit chronischer Gichtarthritis oder sehr häufigen Anfällen wird eine Senkung der Harnsäure auf unter 5 mg/dl empfohlen.