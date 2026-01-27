Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Still im Hintergrund

So begrenzen Sie den heimlichen Handy-Datenfluss

Digital
27.01.2026 17:10
Im Gegensatz zu uns sind unsere Smartphones praktisch rund um die Uhr aktiv – nicht immer zu ...
Im Gegensatz zu uns sind unsere Smartphones praktisch rund um die Uhr aktiv – nicht immer zu unserem Vorteil.(Bild: Krone KREATIV/terovesalainen, Alehandro – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Mehrere Dutzend Mal am Tag greifen wir zum Smartphone, um zu posten, zu liken, zu sharen oder zu streamen. Knapp 37 Gigabyte an mobilen Daten kommen so Monat für Monat im Schnitt pro Kopf zusammen. Doch auch, wenn das Smartphone nicht genutzt wird, fließen im Hintergrund weiter Daten. Viele davon sind notwendig, andere potenziell gefährlich.

0 Kommentare

Spätestens, wenn wir uns schlafen legen, hat endlich auch das Smartphone seine Ruhe. Glauben wir zumindest. Doch in Wahrheit sind die Geräte praktisch rund um die Uhr aktiv und tauschen in regelmäßigen Abständen kleine Datenpakete mit Servern aus. Ein Großteil dieser Hintergrundaktivitäten ist notwendig, um Funktionen, Updates und Erreichbarkeit – kurzum: den Betrieb – sicherzustellen. Andere Aktivitäten dagegen sind entbehrlich bis potenziell gefährlich. Welche das sind und wie sie diese unterbinden, erfahren Sie hier.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
Krone Plus Logo
Sonderbare Software
Redmi Note 15 Pro: Warum wir vor einem Kauf warnen
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.067 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.830 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.947 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Still im Hintergrund
So begrenzen Sie den heimlichen Handy-Datenfluss
Tödlicher ICE-Einsatz
Untersuchung nach angeblicher Zensur auf TikTok
Datenschutzbehörde:
Microsoft-Tracking-Cookies an Schulen rechtswidrig
Neue Studie aus China
Binge-Watching-Sucht: Dieser Faktor erhöht Risiko
Für Bundeswehr
Rheinmetall und OHB planen deutsches Starlink

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf