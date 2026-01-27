So begrenzen Sie den heimlichen Handy-Datenfluss

Mehrere Dutzend Mal am Tag greifen wir zum Smartphone, um zu posten, zu liken, zu sharen oder zu streamen. Knapp 37 Gigabyte an mobilen Daten kommen so Monat für Monat im Schnitt pro Kopf zusammen. Doch auch, wenn das Smartphone nicht genutzt wird, fließen im Hintergrund weiter Daten. Viele davon sind notwendig, andere potenziell gefährlich.
Spätestens, wenn wir uns schlafen legen, hat endlich auch das Smartphone seine Ruhe. Glauben wir zumindest. Doch in Wahrheit sind die Geräte praktisch rund um die Uhr aktiv und tauschen in regelmäßigen Abständen kleine Datenpakete mit Servern aus. Ein Großteil dieser Hintergrundaktivitäten ist notwendig, um Funktionen, Updates und Erreichbarkeit – kurzum: den Betrieb – sicherzustellen. Andere Aktivitäten dagegen sind entbehrlich bis potenziell gefährlich. Welche das sind und wie sie diese unterbinden, erfahren Sie hier.
