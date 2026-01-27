So begrenzen Sie den heimlichen Handy-Datenfluss

Spätestens, wenn wir uns schlafen legen, hat endlich auch das Smartphone seine Ruhe. Glauben wir zumindest. Doch in Wahrheit sind die Geräte praktisch rund um die Uhr aktiv und tauschen in regelmäßigen Abständen kleine Datenpakete mit Servern aus. Ein Großteil dieser Hintergrundaktivitäten ist notwendig, um Funktionen, Updates und Erreichbarkeit – kurzum: den Betrieb – sicherzustellen. Andere Aktivitäten dagegen sind entbehrlich bis potenziell gefährlich. Welche das sind und wie sie diese unterbinden, erfahren Sie hier.