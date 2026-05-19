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Vier Abgänge:

Ein Quartett kehrt dem TSV Hartberg den Rücken

Fußball National
19.05.2026 20:32
Maximilian Hennig (re.) wird kommende Saison nicht mehr das Trikot von Hartberg tragen.
Maximilian Hennig (re.) wird kommende Saison nicht mehr das Trikot von Hartberg tragen.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Seit vergangenem Sonntag sind die Hartberger Fußballer in der Sommerpause. Nach Trainer Manfred Schmid sind nun die nächsten Abgänge in der Oststeiermark bekannt – gleich vier Spieler kehren dem Klub den Rücken. Weitere könnten folgen.

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Die Hartberger gaben am Dienstagabend gleich vier Abgänge bekannt: Maximilian Hennig kehrt nach dem Ende seiner Leihe zu Bayern München zurück, Musibau Aziz zu seinem Klub Dreams FC in Ghana. Julian Halwachs und Ammar Helac werden, wie die „Krone“ bereits berichtet hat, wohl zu Vize-Meister Sturm wechseln. Wie auch Kapitän Jürgen Heil, bei dem sich die Anzeichen zuletzt verdichteten, dass er in Zukunft seine Zelte ebenfalls in Graz aufschlägt. Und Stürmer-Juwel Elias Havel wird ja mit deutschen Klubs in Verbindung gebracht.

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