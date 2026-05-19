Ein Quartett kehrt dem TSV Hartberg den Rücken

Seit vergangenem Sonntag sind die Hartberger Fußballer in der Sommerpause. Nach Trainer Manfred Schmid sind nun die nächsten Abgänge in der Oststeiermark bekannt – gleich vier Spieler kehren dem Klub den Rücken. Weitere könnten folgen.
Die Hartberger gaben am Dienstagabend gleich vier Abgänge bekannt: Maximilian Hennig kehrt nach dem Ende seiner Leihe zu Bayern München zurück, Musibau Aziz zu seinem Klub Dreams FC in Ghana. Julian Halwachs und Ammar Helac werden, wie die „Krone“ bereits berichtet hat, wohl zu Vize-Meister Sturm wechseln. Wie auch Kapitän Jürgen Heil, bei dem sich die Anzeichen zuletzt verdichteten, dass er in Zukunft seine Zelte ebenfalls in Graz aufschlägt. Und Stürmer-Juwel Elias Havel wird ja mit deutschen Klubs in Verbindung gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.