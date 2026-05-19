Ein Quartett kehrt dem TSV Hartberg den Rücken

Die Hartberger gaben am Dienstagabend gleich vier Abgänge bekannt: Maximilian Hennig kehrt nach dem Ende seiner Leihe zu Bayern München zurück, Musibau Aziz zu seinem Klub Dreams FC in Ghana. Julian Halwachs und Ammar Helac werden, wie die „Krone“ bereits berichtet hat, wohl zu Vize-Meister Sturm wechseln. Wie auch Kapitän Jürgen Heil, bei dem sich die Anzeichen zuletzt verdichteten, dass er in Zukunft seine Zelte ebenfalls in Graz aufschlägt. Und Stürmer-Juwel Elias Havel wird ja mit deutschen Klubs in Verbindung gebracht.