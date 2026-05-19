Serien-Doublesieger sprengt den ORF-Programmplan

Die Liveübertragung des Tischtennis-Endspiels auf ORF Sport+ sollte bis 21.15 Uhr laufen – doch dann hatten die Frauen von Linz AG Froschberg gegen TTV Tulln bereits um 19.38 Uhr Matchball zum 25. Staatsmeistertitel der Klubgeschichte.
Für den Gegner war dieses Bundesliga-Endspiel nur kurz und schmerzlos – für den geplanten Programmablauf von ORF Sport + dagegen nur viel zu kurz und damit schmerzhaft schnell vorbei . . .
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