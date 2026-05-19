Inferno: Kinder im Koma – wo waren die Eltern?

Wiener Ärzte kämpfen nach einem Wohnungsbrand in Wien um das Leben zweier Geschwister. Mutter und Vater waren beim Drama offenbar nicht zu Hause.
Nach dem dramatischen Wohnungsbrand in Ottakring – wir berichteten – kämpfen die zwei kleinen Brandopfer, ein Geschwisterpärchen erst zwei und drei Jahre alt, weiterhin ums Überleben.
Am frühen Montagabend rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Effingergasse im 16. Bezirk aus. Eine Wohnung fing Feuer, mittendrin: ein zweijähriger Bub mit seiner dreijährigen Schwester. Die Florianis zögerten nicht und eilten noch während die Löschleitung in das verrauchte Zimmer gelegt wurde, um die Kleinen in Sicherheit zu bringen.
Die Kinder wurden mit dem Hubschrauber der Rettung in ein Spital gebracht. Bei beiden besteht nach wie vor Lebensgefahr.
Markus Dittrich, Polizei-Sprecher
Geschwister kämpfen ums Überleben
Noch bevor die Berufsrettung anrücken konnte, mussten Wiederbelebungsversuche eingeleitet werden. Glücklicherweise konnte die Rettung die beiden erfolgreich wiederbeleben – die Geschwister kamen im kritischen Zustand ins AKH sowie ins Donauspital. Dort kämpfen die Ärzte auf den Intensivstationen auch einen Tag nach der Brandtragödie um das Leben von Bruder und Schwester.
Indes ermittelt das Landeskriminalamt, wie es zu dem Wohnungsbrand kommen konnte. Ersten Erkenntnissen zufolge kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. „Es sieht so aus, als hätte der defekte Akku eines Handstaubsaugers den Brand ausgelöst“, so Polizei-Sprecher Markus Dittrich.
Auch auf krone.at sorgte die Meldung für Aufsehen, insbesondere die Frage rund um den Aufenthalt der Eltern beschäftigt unsere Leserfamilie. Tatsächlich konnten bis dato weder Feuerwehr noch Rettung oder Polizei mit Sicherheit sagen, wo sich Mutter und Vater der Brandopfer zum Zeitpunkt des Vorfalls aufgehalten haben. Denn nur die 14-jährige Schwester der Kleinen dürfte an dem verheerenden Abend auf die Kinder aufgepasst haben. Auch das Mädchen wurde verletzt.
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