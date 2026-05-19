Inferno: Kinder im Koma – wo waren die Eltern?

Auch auf krone.at sorgte die Meldung für Aufsehen, insbesondere die Frage rund um den Aufenthalt der Eltern beschäftigt unsere Leserfamilie. Tatsächlich konnten bis dato weder Feuerwehr noch Rettung oder Polizei mit Sicherheit sagen, wo sich Mutter und Vater der Brandopfer zum Zeitpunkt des Vorfalls aufgehalten haben. Denn nur die 14-jährige Schwester der Kleinen dürfte an dem verheerenden Abend auf die Kinder aufgepasst haben. Auch das Mädchen wurde verletzt.