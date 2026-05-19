Bloß nicht lachen: So schafft man das am besten!

Bespaßen sich zehn Comedians in einem Raum – und keiner darf lachen. Was selbst nach einem Witz klingt, ist bei Bully Herbigs „LOL: Last One Laughing“ längst Streaming-Realität. Auch bei der derzeit laufenden siebenten Staffel sind für Max Giermann, Carolin Kebekus, Elton, Martina Hill und Co. Lacher wieder strikt verboten. Nicht einmal ein Mundwinkel darf nach oben gehen, obwohl sich die Teilnehmer gegenseitig mit Sketches aus der Reserve locken möchten.