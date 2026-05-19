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LOL-Serie zeigt es

Bloß nicht lachen: So schafft man das am besten!

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19.05.2026 18:25
Bei Bully Herbigs „LOL“ ist Lachen verboten – im Büro manchmal auch.
Bei Bully Herbigs „LOL“ ist Lachen verboten – im Büro manchmal auch.(Bild: Krone KREATIV/AFP/MICHAELA STACHE, stock.adobe.com/Mangostar)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Lachen ist gesund? Durchaus – und trotzdem kann es einem „schaden“! Nämlich dann, wenn man in Situationen drauflos lacht, in denen eigentlich Ernsthaftigkeit gefordert wäre. Wie solche Gefühlsausbrüche am besten unterdrückt werden? Forscher haben es herausgefunden.

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Bespaßen sich zehn Comedians in einem Raum – und keiner darf lachen. Was selbst nach einem Witz klingt, ist bei Bully Herbigs „LOL: Last One Laughing“ längst Streaming-Realität. Auch bei der derzeit laufenden siebenten Staffel sind für Max Giermann, Carolin Kebekus, Elton, Martina Hill und Co. Lacher wieder strikt verboten. Nicht einmal ein Mundwinkel darf nach oben gehen, obwohl sich die Teilnehmer gegenseitig mit Sketches aus der Reserve locken möchten.

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