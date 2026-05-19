Im Flugzeug gefangen: Prozess um Horror-Reise

Heiß, eng, laut: Stundenlang saß eine Mutter mit zwei Kindern neben Dutzenden anderen Passagieren in einer Maschine von Mallorca nach Klagenfurt fest, ehe der Flug dann doch abgesagt wurde und die Familie die Nacht am Flughafen verbringen musste. Was sind solche Strapazen vor Gericht wert? Die Antwort überrascht.