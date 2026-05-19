SV Ried gegen Wolfsberger AC ab 18.30 Uhr LIVE

Im Playoff-Finale wartet Rapid

Der Sieger des K.-o.-Duells trifft im Playoff-Finale auf Rapid. Nach dem Hinspiel am Freitag (19.30 Uhr) und dem Rückspiel am Montag (17 Uhr) in Wien steht fest, wer sich in der kommenden Saison in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League versuchen darf.