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Europacup-Play-off

SV Ried gegen Wolfsberger AC ab 18.30 Uhr LIVE

Bundesliga
19.05.2026 05:00
(Bild: APA/EXPA/ UWE WINTER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Halbfinale im Europacup-Playoff der Bundesliga: Die SV Ried trifft auf den Wolfsberger AC. Um 18.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

Nach einer Saison mit drei Trainerwechseln und dem zwischenzeitlichen Absturz ans Tabellenende geht der WAC nun auf den internationalen Startplatz los. Die Rieder müssen auf Mittelfeldspieler Martin Rasner verzichten, der in Altach Gelb-Rot kassierte.

Im Playoff-Finale wartet Rapid
Der Sieger des K.-o.-Duells trifft im Playoff-Finale auf Rapid. Nach dem Hinspiel am Freitag (19.30 Uhr) und dem Rückspiel am Montag (17 Uhr) in Wien steht fest, wer sich in der kommenden Saison in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League versuchen darf.

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