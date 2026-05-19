Red Bull Salzburg: Für diese Spieler wird es eng

Bei anderen müssen die Bullen Minusgeschäfte in Kauf nehmen. Die zuletzt verliehenen Lucas Gourna-Douath und Bobby Clark haben in Salzburg keine Zukunft, können aber kaum zum Einkaufspreis abgegeben werden. Moussa Yeo und Aleksa Terzic wird kaum jemand eine Träne nachweinen, sollte ein passendes Angebot reinflattern. Mamady Diambou und Zeteny Jano fehlt schlicht die Qualität für die Bullen. Ebenfalls gehen kann Justin Omoregie, mit dem nach langer Verletzungsgeschichte nicht mehr geplant wird.