Video geht viral
„Ich-nix-verstehen-Ticket”: Wirbel um Zugdurchsage
Sarkasmus oder offener Rassismus? Eine umstrittene Durchsage eines Zugbegleiters der Deutschen Bahn sorgt derzeit für heftige Diskussionen im Netz.
Ein Passagier hielt die Durchsage des Zugbegleiters per Video fest. Er hatte die Situation laut eigenen Angaben in einem InterCity der Deutschen Bahn von Berlin nach Rostock aufgenommen.
In dem Video ist der Zugbegleiter folgend zu hören: „Das Deutschland-Ticket, das Hab-ich-nicht-gewusst-Ticket, das Das-hat-mir-keiner-nicht-gesagt-Ticket und das Ich-nix-verstehen-Ticket haben in diesem Zug keine Gültigkeit.“
Ein Amateur-Video hielt die Aussagen fest (siehe Posting):
Hitzige Diskussionen im Netz
Vor allem die Formulierung „Ich-nix-verstehen-Ticket“ stößt vielen Internet-Usern übel auf. In den Kommentaren nennen einige die Ansage „unverschämt“ und „rassistisch“.
Andere kontern mit Spott über die Deutsche Bahn selbst. So schreibt ein Nutzer: „Ah, ist das der Ich-komme-nie-pünktlich-Zug?“ Ein anderer kommentiert: „Erstmal pünktlich kommen, bevor man so redet.“
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