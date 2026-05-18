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„Gefahr für die Welt“

Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig

Außenpolitik
18.05.2026 12:33
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte Überzeugungen“.(Bild: AFP/Mandel Ngan)
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

US-Präsident Donald Trump unterzieht sich immer wieder einfachen kognitiven Tests und prahlt dann mit seinem angeblich hohen IQ. Dreißig US-Psychiater und andere auf psychische Gesundheit spezialisierte Ärzte sehen das ganz anders: Sie sind der Meinung, dass Trump unfähig sei, sein Amt auszuüben.

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In einer in der medizinischen Fachzeitschrift „British Medical Journal“ (BMJ) veröffentliche Erklärung forderten die Mediziner kürzlich die sofortige Amtsenthebung von Trump. Denn, so argumentieren die Unterzeichner, der Präsident stelle eine „eindeutige und unmittelbare Gefahr“ für die ganze Welt dar. „Es ist unsere fachliche Einschätzung, dass Donald J. Trump geistig nicht in der Lage ist, das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten auszuüben“, so die Fachleute weiter.

Als Beispiele für Trumps angeschlagene psychische Gesundheit, führen die Ärzte u.a. dessen „deutliche Verschlechterung der kognitiven Funktionen“, „Episoden offensichtlicher Schläfrigkeit während wichtiger öffentlicher Anlässe“, ein „stark beeinträchtigtes Urteilsvermögen und Impulskontrolle“ sowie den „erheblichen Verlust der Selbstbeherrschung“ an.

„Größenwahnsinnige Überzeugungen“
Außerdem attestieren die Ärzte dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte Überzeugungen, darunter Behauptungen der Unfehlbarkeit und Selbstdarstellungen als Papst, die auf eine göttliche Mission hindeuten“.

Zur Erinnerung: Trump hatte – kurz nach einem Disput mit Papst Leo XIV. – auf seiner Plattform Truth Social ein mittels KI generiertes Bild (siehe oben) veröffentlicht, das ihn als Jesus zeigte und selbst bei Parteifreunden für Empörung sorgte.

Selbstinszenierung als Jesus-Figur
Das gemäldeähnliche Bild zeigte Trump Mitte April als eine Art Jesus-Figur mit einer scheinbar heilenden Hand auf dem Kopf eines liegenden Mannes. Nach Kritik aus den eigenen Reihen löschte Trump das Bild und erklärte – wenig glaubwürdig –, er habe geglaubt, es stelle ihn als Arzt dar. Die „New York Times“ verwies darauf, dass das Löschen des Posts ein seltener Rückzug Trumps sei, der nun versuche, seine Selbstinszenierung als Jesus „wegzuerklären“.

Mehrfach Demenztests absolviert
Trump hat in der Vergangenheit  mehrfach einfache Demenztests absolviert, diese als IQ-Tests dargestellt und mit seinen angeblich guten Ergebnissen geprahlt. „Die sind richtig schwer, die sind wirklich Eignungstests, glaub‘ ich, auf ihre Art“, prahlte er etwa Ende Oktober vor Journalisten an Bord seiner Regierungsmaschine. Andere würden solche Tests nicht so gut bestehen, erklärte er (siehe Video im Tweet oben).

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Tatsächlich handelte es sich bei den von Trump als IQ-Test bezeichneten Tests um sogenannte MoCa-Tests (Montreal Cognitive Assessment). Das ist ein kurzer, 10- bis 15-minütiger Test zur Früherkennung leichter kognitiver Störungen und Demenz. Er bewertet u.a. Gedächtnis, Aufmerksamkeit, die Sprache und Orientierung, hat aber mit einem Intelligenztest nichts zu tun.

(Bild: MoCa)

Der Moca-Test ist besonders geeignet, frühe Demenzstadien sowie leichte kognitive Einbußen zu erkennen.  Für Trump waren es – O-Ton – „richtig harte IQ-Tests“. „Die ersten Fragen sind noch leicht: Ein Tiger, ein Elefant, eine Giraffe“, erklärte Trump bei mehreren Gelegenheiten (wobei die aufgezählten Tiere jedes Mal andere waren) gegenüber von Reportern und prahlte mit hervorragenden Ergebnissen.

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