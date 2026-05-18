Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig

Mehrfach Demenztests absolviert

Trump hat in der Vergangenheit mehrfach einfache Demenztests absolviert, diese als IQ-Tests dargestellt und mit seinen angeblich guten Ergebnissen geprahlt. „Die sind richtig schwer, die sind wirklich Eignungstests, glaub‘ ich, auf ihre Art“, prahlte er etwa Ende Oktober vor Journalisten an Bord seiner Regierungsmaschine. Andere würden solche Tests nicht so gut bestehen, erklärte er (siehe Video im Tweet oben).