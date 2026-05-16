Nach Demo und Hackerangriff: Folgt ESC-Sensation?

Lasst die Party beginnen! Heute Abend steigt in Wien das große Finale des 70. Song Contests. Schafft unser Cosmó die Sensation und holt den ESC zum zweiten Mal in Folge nach Österreich? Jetzt heißt‘s: Daumen drücken und mitfiebern! krone.at ist für Sie den ganzen Abend live dabei!
Das Wichtigste in Kürze:
Wo gibt es noch Plätze bei den Public Viewings? Mit welchen Verkehrseinschränkungen und Demos muss gerechnet werden? Wie ist/wird das Wetter? Wir haben die Antworten.
Österreichs Starter wird als allerletzter Act die Fans zum Tanzen bringen – und hoffentlich viele Stimmen aus Europa einheimsen können!
Welcher Act hat Ihrer Meinung nach die besten Chancen auf den Sieg?Stimmen Sie ab!
Durch den großen Finalabend führen wieder Victoria Swarovski und Michael Ostrowski, die bislang mit Glamour und Schmäh überzeugten.
Die Halbfinal-Shows gab‘s bereits am Dienstag und am Donnerstag – die „Krone“ war natürlich dabei, eine tolle Einstimmung!
Alle Infos im krone.at-Liveticker:
Österreich nahm zum ersten Mal 1957 am Eurovision Song Contest teil und trat seitdem 58 Mal an. Insgesamt dreimal holten wir uns den Sieg. Das erste Mal gewann Udo Jürgens mit „Merci, Cherie“ im Jahr 1966 den Wettbewerb.
Nach einer langen Durststrecke durften die österreichischen ESC-Fans 2014 über den Triumph von Conchita Wurst und ihrem Song „Rise Like a Phoenix“ jubeln, bevor JJ im letzten Jahr mit „Wasted Love“ den Song Contest erneut nach Österreich – und somit nach Wien – holte.
Gute Unterhaltung und einen schönen Song-Contest-Abend auf krone.at!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.