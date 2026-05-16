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Das große Finale LIVE

Nach Demo und Hackerangriff: Folgt ESC-Sensation?

Society International
16.05.2026 15:45
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Pamela Fidler-Stolz und Daniela Altenweisl

Lasst die Party beginnen! Heute Abend steigt in Wien das große Finale des 70. Song Contests. Schafft unser Cosmó die Sensation und holt den ESC zum zweiten Mal in Folge nach Österreich? Jetzt heißt‘s: Daumen drücken und mitfiebern! krone.at ist für Sie den ganzen Abend live dabei!

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Das Wichtigste in Kürze:

  • Wo gibt es noch Plätze bei den Public Viewings? Mit welchen Verkehrseinschränkungen und Demos muss gerechnet werden? Wie ist/wird das Wetter? Wir haben die Antworten.

  • Österreichs Starter wird als allerletzter Act die Fans zum Tanzen bringen – und hoffentlich viele Stimmen aus Europa einheimsen können!

  • Welcher Act hat Ihrer Meinung nach die besten Chancen auf den Sieg?Stimmen Sie ab!

  • Durch den großen Finalabend führen wieder Victoria Swarovski und Michael Ostrowski, die bislang mit Glamour und Schmäh überzeugten.

  • Nur Stunden vor dem Finale gab es in Österreich eine Welle an Hackerangriffen. Dabei geriet auch der ORF ins Visier.

  • Die Halbfinal-Shows gab‘s bereits am Dienstag und am Donnerstag – die „Krone“ war natürlich dabei, eine tolle Einstimmung!

Alle Infos im krone.at-Liveticker:

Österreich nahm zum ersten Mal 1957 am Eurovision Song Contest teil und trat seitdem 58 Mal an. Insgesamt dreimal holten wir uns den Sieg. Das erste Mal gewann Udo Jürgens mit „Merci, Cherie“ im Jahr 1966 den Wettbewerb. 

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Nach einer langen Durststrecke durften die österreichischen ESC-Fans 2014 über den Triumph von Conchita Wurst und ihrem Song „Rise Like a Phoenix“ jubeln, bevor JJ im letzten Jahr mit „Wasted Love“ den Song Contest erneut nach Österreich – und somit nach Wien – holte.

Gute Unterhaltung und einen schönen Song-Contest-Abend auf krone.at!

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