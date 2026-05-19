Fix: BSK bekommt keine Zulassung für dritte Liga

Die Würfel sind gefallen! Der Bischofshofen Sportklub 1933 ist für die kommende Saison in der Regionalliga Nord nicht spielberechtigt. Das hat der Salzburger Fußballverband (SFV) in einer Sitzung so entschieden. Ausschlaggebend waren dafür die beiden Spielstätten, die der BSK in der vergangenen Woche eingereicht hatte. Neben dem Bischofshofener Fußballplatz, auf dem – wie mehrfach berichtet – mit 1. Juli der Skiclub Bischofshofen einzieht, gab der Westligist auch das Sportzentrum Nord als Spielstätte an.