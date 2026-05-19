Eindringling klettert zu Makake „Punch“ ins Gehege

Die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte wohl auch der US-amerikanische Student, als er ins Gehege der Makaken kletterte. In Videos von dem Vorfall ist zu sehen, wie eine Person in blauem Anzug und einer Kopfbedeckung in Form eines lächelnden Emojis über einen Zaun steigt und dann ins Gehege der Affen hinabsteigt. Das Kostüm dürfte ein Maskottchen darstellen, das mit einem Social-Media-Kanal für Krypto-Währungen im Zusammenhang steht, wie die Zeitung „The New York Times“ berichtet.