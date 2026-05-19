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Wirbel bei den Affen

Eindringling klettert zu Makake „Punch“ ins Gehege

Ausland
19.05.2026 22:45
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der kleine Makake „Punch“ und sein Plüschtier haben die Herzen vieler Menschen weltweit erobert. Jetzt haben „Punch“ und seine Artgenossen ungebetenen Besuch bekommen. Zwei US-Amerikaner wurden festgenommen.

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Auffällig verkleidet kletterte ein 24-Jähriger in das Gehege von „Punch“ und den anderen Makaken im Ichikawa City Zoo in Japan. „Punch“ wurde vor einigen Monaten weltberühmt. Der kleine Affe war von seiner Mama verstoßen worden und hatte Trost bei einem orangenen Stoffaffen gefunden – die Bilder gingen um die Welt.

Die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte wohl auch der US-amerikanische Student, als er ins Gehege der Makaken kletterte. In Videos von dem Vorfall ist zu sehen, wie eine Person in blauem Anzug und einer Kopfbedeckung in Form eines lächelnden Emojis über einen Zaun steigt und dann ins Gehege der Affen hinabsteigt. Das Kostüm dürfte ein Maskottchen darstellen, das mit einem Social-Media-Kanal für Krypto-Währungen im Zusammenhang steht, wie die Zeitung „The New York Times“ berichtet.

Ein verkleideter US-Amerikaner ist ins das Gehege von „Punch“ und seinen Artgenossen ...
Ein verkleideter US-Amerikaner ist ins das Gehege von „Punch“ und seinen Artgenossen eingedrungen (links). Die Bilder von „Punch“ und seinem Plüschtier gingen vor einigen Monaten um die Welt (rechts).(Bild: kameraOne)

Die Makaken fliehen vor dem „Einbrecher“, der eine Plüschversion des Maskottchens in die Luft hält, wie Videos zeigen. Nach etwa einer Minute kommt ein Tierpfleger und führt den Eindringling ab. Der 24-Jährige und ein 27-jährigen Sänger, der die Aktion filmte, wurden von der Polizei wegen Behinderung des Zoobetriebs festgenommen. Die beiden bestreiten aber die Vorwürfe.

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„Bei den Tieren wurden keine Auffälligkeiten festgestellt“, beruhigte der Zoo am Montag in einer Stellungnahme und kündigte an, die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen. Am Dienstag war in Videos bereits zu sehen, dass zusätzliche „Einbruchschnutznetze“ am Zaun des Makaken-Geheges angebracht waren. 

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