Milliarden-Konzern übernimmt Start-up aus Linz

Damit sei Mistral „das erste große Lab weltweit, das in AI Manufacturing und Engineering geht“, sagte Emmi-AI-Mitbegründer Johannes Brandstetter, Professor am Institut für Machine Learning an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz.

Mistral wurde 2023 gegründet, gilt als Europas Gegenspieler zu etwa OpenAI sowie Google und wird derzeit auf einen Unternehmenswert von zwölf Milliarden Euro geschätzt. Es ist in Europa führend im Bereich großer Sprachmodelle (LLM), bietet seine Produkte auch frei zugänglich an und hat bereits mehrere Rechenzentren in Europa gebaut. Das erst 2024 gegründete Emmi AI habe eine einzigartige Expertise an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz (KI) und Physik aufgebaut. Mit der Akquise stärke man die Position als führender Transformationspartner für Industrieunternehmen.