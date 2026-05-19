Verlust von Apple-Auftrag kostet Varta 350 Stellen

Varta baut in Nördlingen fast ausschließlich die wiederaufladbaren „CoinPower“-Knopfzellen für die AirPods-Kopfhörer von Apple. Diese würden künftig von einem Lieferanten aus China geliefert, sagte ein Insider. „Damit entfällt für die hochspezialisierte Produktionseinheit der Varta Micro Production GmbH in Nördlingen die wirtschaftliche Grundlage und die damit verbundenen Arbeitsplätze“, hieß es in der Mitteilung.