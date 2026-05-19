Verlust von Apple-Auftrag kostet Varta 350 Stellen

Der deutsche Batteriehersteller Varta muss seine Produktion von Knopfzellen in Nördlingen nach dem Verlust des wichtigsten Kunden aufgeben. Davon betroffen seien rund 350 Arbeitsplätze in Nördlingen und am Firmensitz im nahen Ellwangen, sagte ein Sprecher am Dienstag nach einer Betriebsversammlung.
Der Vertrag mit dem – nicht namentlich genannten – Ankerkunden laufe Ende Oktober aus, erklärte Varta, für die neue Produktreihe sei Varta nicht mehr berücksichtigt worden.
Varta baut in Nördlingen fast ausschließlich die wiederaufladbaren „CoinPower“-Knopfzellen für die AirPods-Kopfhörer von Apple. Diese würden künftig von einem Lieferanten aus China geliefert, sagte ein Insider. „Damit entfällt für die hochspezialisierte Produktionseinheit der Varta Micro Production GmbH in Nördlingen die wirtschaftliche Grundlage und die damit verbundenen Arbeitsplätze“, hieß es in der Mitteilung.
„Die Entscheidung des Ankerkunden hat für den Standort Nördlingen sehr einschneidende Konsequenzen“, sagte Varta-Chef Michael Ostermann. „Leidtragende sind allen voran unsere Mitarbeitenden vor Ort, die diese Entwicklung nicht zu vertreten haben.“ Geld verdient haben soll Varta mit den Zellen wegen des schwachen Dollars laut Insider zuletzt ohnehin nicht mehr.
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