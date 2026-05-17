Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet

Ehemann schwer verletzt

Die 67-Jährige und ihr Ehemann hatten keine Chance mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Die Tiere ließen nicht von den beiden ab. Die Frau wurde durch die Attacke so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Auch ihr Mann erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in die Klinik Innsbruck geflogen. Weitere Erhebungen sind im Gange.