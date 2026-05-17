Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet

Dramatische Szenen spielten sich Sonntag kurz nach Mittag auf einer Weide in Oberlienz in Osttirol ab. Laut bisherigen Erkenntnissen ging eine Kuhherde auf ein Ehepaar (65 und 67) los. Für die Frau endete die Attacke tödlich.
Noch hat die Almsaison nicht begonnen. Viele Landwirte haben ihre Tiere derzeit auf den Feldern, um sie auf den nahenden Auftrieb vorzubereiten. So auch Bauern aus Osttirol, die auf einer Gemeinschaftsweide im Talboden bei Oberlienz insgesamt rund 50 Kühe weiden lassen.Wie die Polizei angibt, ist das Weidegebiet ausgeschildert.
Kuhattacke gibt noch Rätsel auf
Dort passierte Sonntag gegen 12.30 Uhr Schreckliches: Ein einheimisches Ehepaar war im Bereich der Weide auf einem Weg unterwegs. Die 67-Jährige und ihr Mann (65) haben dabei offenbar die Gefahr falsch eingeschätzt oder nicht kommen gesehen. Aus vorerst noch nicht bekannten Gründen ging die Kuhherde plötzlich auf die Wanderer los.
Ehemann schwer verletzt
Die 67-Jährige und ihr Ehemann hatten keine Chance mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Die Tiere ließen nicht von den beiden ab. Die Frau wurde durch die Attacke so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Auch ihr Mann erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in die Klinik Innsbruck geflogen. Weitere Erhebungen sind im Gange.
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