Was sind VPNs – und warum will EU sie regulieren?

In ihrem Kampf gegen jugendgefährdende Inhalte im Internet will die EU in Zukunft strikt regulieren, wer auf welche Dienste zugreift – eine Pflicht zum Altersnachweis soll kommen. Dabei droht allerdings ein Kollateralschaden: EU-Rechtsexperten fordern, das „Schlupfloch“ VPN zu schließen. Aber was ist das eigentlich und wofür wird es genutzt? Krone+ erklärt es.
Geht es nach der EU unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, soll es in den nächsten Jahren für Minderjährige deutlich schwerer werden, auf jugendgefährdende Online-Angebote wie polarisierende soziale Medien, Glücksspiel oder Pornos zuzugreifen: Eine App zur Altersverifizierung wurde bereits vorgestellt, der Code ist quelloffen und kann von den einzelnen Mitgliedsstaaten für eigene Lösungen adaptiert werden. Nebst Pornografie, Glücksspiel und Sozialnetzwerken nimmt die EU bei ihrer Jugendschutz-Offensive im Netz allerdings auch Tools ins Visier, auf die sich Millionen Menschen tagtäglich verlassen: Virtual Private Networks (VPNs).
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