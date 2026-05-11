Was sind VPNs – und warum will EU sie regulieren?

Geht es nach der EU unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, soll es in den nächsten Jahren für Minderjährige deutlich schwerer werden, auf jugendgefährdende Online-Angebote wie polarisierende soziale Medien, Glücksspiel oder Pornos zuzugreifen: Eine App zur Altersverifizierung wurde bereits vorgestellt, der Code ist quelloffen und kann von den einzelnen Mitgliedsstaaten für eigene Lösungen adaptiert werden. Nebst Pornografie, Glücksspiel und Sozialnetzwerken nimmt die EU bei ihrer Jugendschutz-Offensive im Netz allerdings auch Tools ins Visier, auf die sich Millionen Menschen tagtäglich verlassen: Virtual Private Networks (VPNs).