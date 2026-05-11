Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Krone+ erklärt:

Was sind VPNs – und warum will EU sie regulieren?

Digital
11.05.2026 18:00
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

In ihrem Kampf gegen jugendgefährdende Inhalte im Internet will die EU in Zukunft strikt regulieren, wer auf welche Dienste zugreift – eine Pflicht zum Altersnachweis soll kommen. Dabei droht allerdings ein Kollateralschaden: EU-Rechtsexperten fordern, das „Schlupfloch“ VPN zu schließen. Aber was ist das eigentlich und wofür wird es genutzt? Krone+ erklärt es.

0 Kommentare

Geht es nach der EU unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, soll es in den nächsten Jahren für Minderjährige deutlich schwerer werden, auf jugendgefährdende Online-Angebote wie polarisierende soziale Medien, Glücksspiel oder Pornos zuzugreifen: Eine App zur Altersverifizierung wurde bereits vorgestellt, der Code ist quelloffen und kann von den einzelnen Mitgliedsstaaten für eigene Lösungen adaptiert werden. Nebst Pornografie, Glücksspiel und Sozialnetzwerken nimmt die EU bei ihrer Jugendschutz-Offensive im Netz allerdings auch Tools ins Visier, auf die sich Millionen Menschen tagtäglich verlassen: Virtual Private Networks (VPNs).

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
11.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alles für den Jugendschutz: Die EU unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant nicht ...
Krone Plus Logo
Krone+ erklärt:
Was sind VPNs – und warum will EU sie regulieren?
Umsatz rückläufig
PS5 schwächelt: Sony hofft auf Blockbuster „GTA 6“
Nicht nur in dunklen Räumen nützlich: Das Ringlicht hilft auch tagsüber bei Gegenlichtfotos.
Krone Plus Logo
Insta360 Snap im Test
Zusatz-Display für Handy-Rückseite: Das bringt es
Die Gesäßtasche ist ein ungünstiger Aufbewahrungsort für das Handy: Für Langfinger ist es leicht ...
Krone Plus Logo
Guide zu Ihrem Schutz
So macht man es Smartphone-Dieben möglichst schwer
Krone Plus Logo
Dino als Naturforscher
Yoshi im neuem Nintendo-Game auf Humboldts Spuren
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
111.067 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
105.775 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
98.574 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
940 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
913 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
851 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Krone+ erklärt:
Was sind VPNs – und warum will EU sie regulieren?
Missbrauch von Kindern
Meldestelle: Illegale Inhalte im Netz explodieren
Ausweis zum Anmelden
W Social: Neues soziales Netzwerk als „X-Ersatz“
Krone Plus Logo
Funktion entfernt
Warum Sie bei Instagram vorsichtiger sein müssen
Als Meme weltbekannt
Ungarn: „Hide the Pain Harold“ feiert Machtwechsel

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf