Bald soll jeder zweite Patient am selben Tag heim

Nachdem die Übersiedelung auf das Landesklinken-Areal abgesagt wurde, stellt sich das Salzburger Unfallspital jetzt auf die Zukunft in Zeiten allgemeinen Spardrucks neu ein. Die Tagesklinik soll massiv ausgebaut werden.
Wenn Primar Thomas Hausner über Schwerpunkte im Salzburger Unfallspital spricht, geht es um Schicksale. Wie die Geschichte eines Tischlers, der mit der Hand in die Kreissäge geriet und mehrere Finger verlor. „Es waren bei ihm neun Eingriffe notwendig“, schildert Hausner, Experte für komplexe Verletzungen an der Hand. Teilprothesen unterstützen das Unfallopfer auf dem Weg zurück ins Leben.
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