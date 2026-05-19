Bald soll jeder zweite Patient am selben Tag heim

Wenn Primar Thomas Hausner über Schwerpunkte im Salzburger Unfallspital spricht, geht es um Schicksale. Wie die Geschichte eines Tischlers, der mit der Hand in die Kreissäge geriet und mehrere Finger verlor. „Es waren bei ihm neun Eingriffe notwendig“, schildert Hausner, Experte für komplexe Verletzungen an der Hand. Teilprothesen unterstützen das Unfallopfer auf dem Weg zurück ins Leben.