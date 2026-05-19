Rauswurf-Affäre bei WK: „Region stand hinter ihm“

Diese Affäre rüttelte im Vorjahr an den Säulen der Wirtschaftskammer: Peter Wachter, zwölf Jahre Leiter der Bezirksstelle in Kufstein, war plötzlich nicht mehr erwünscht. Trotz heftiger Proteste aus der Region – bis hin zum Vorwurf der willkürlichen „Säuberung“ – verlor er mit 15. Oktober den Job. Bereits seit Juni 2025 ist er freigestellt und hat bisher keine neue Beschäftigung angetreten, wie er der „Krone“ verriet.