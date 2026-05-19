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FC Red Bull Salzburg

Es wird nicht nur geredet – jetzt wird gehandelt!

Red Bull Salzburg
19.05.2026 23:02
Marcus Mann
Marcus Mann(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Der größte Umbruch aller Zeiten ist beim FC Red Bull Salzburg voll angelaufen. Das Trainerteam mit Daniel Beichler, Raphael Ikache und Zlatko Junuzovic musste bereits den Hut nehmen. Auch im Betreuerstab gibt es Veränderungen. Geschäftsführer Sport Marcus Mann lässt damit seinen Worten Taten folgen.

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„Fakt ist: Wir müssen die Qualität auf allen Ebenen wieder erhöhen. Das beginnt bei der Mannschaft, betrifft aber auch das gesamte Umfeld. Wir brauchen eine andere Arbeitsmoral und müssen wieder mehr anschieben.“ Die Klartext-Ansage von Geschäftsführer Sport Marcus Mann Anfang April bei „Talk & Tore“ barg viel Zündstoff und sorgte bei den Bullen für Wirbel. Der Deutsche hält allerdings Wort und stellt alles im Klub auf den Prüfstand.

Das Trainerteam ist nach der schlechtesten Saison in der Bullen-Historie bereits Geschichte. Auch im Betreuerstab sind bereits einige Änderungen fix. Eine Ernährungsberaterin wird Salzburg ebenso verlassen wie ein Analyst. Zudem hat sich der Klub von einem Zeugwart getrennt. Wie die „Krone“ ankündigte: Das ist nur der Anfang! Nach drei enttäuschenden Spielzeiten wurden die Zeichen der Zeit erkannt.

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Es wird nicht nur geredet, jetzt wird gehandelt!

Angesichts der jüngeren Vergangenheit gibt es derzeit keinen Grund, große Ziele für die Zukunft rauszuposaunen. Erst einmal gilt es, im eigenen Haus aufzuräumen. Intern ist aber klar, dass der Meisterteller 2027 unbedingt wieder in Salzburg landen soll.

Der sportliche Auftakt erfolgt für „Salzburg neu“ mit den Leistungstests am 16. Juni, tags darauf startet das Mannschaftstraining. Ein Test wurde auch schon fixiert: Am 26. Juni geht’s gegen den SV Seekirchen.

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