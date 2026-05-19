Es wird nicht nur geredet – jetzt wird gehandelt!

„Fakt ist: Wir müssen die Qualität auf allen Ebenen wieder erhöhen. Das beginnt bei der Mannschaft, betrifft aber auch das gesamte Umfeld. Wir brauchen eine andere Arbeitsmoral und müssen wieder mehr anschieben.“ Die Klartext-Ansage von Geschäftsführer Sport Marcus Mann Anfang April bei „Talk & Tore“ barg viel Zündstoff und sorgte bei den Bullen für Wirbel. Der Deutsche hält allerdings Wort und stellt alles im Klub auf den Prüfstand.