Gunners komplettieren das Finale der Superliga!

Die Oberwart Gunners haben mit einem 84:83-Heimsieg nach Verlängerung gegen den BC Vienna die „Best of Five“-Semifinal-Serie mit 3:2 für sich entschieden und sind nun Final-Gegner der Kapfenberg Bulls, die sich mit einem 3:0 über Graz bereits vor einer Woche für die Endspiel-Serie der win2day Basketball Superliga qualifiziert hatten.