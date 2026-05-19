Gunners komplettieren das Finale der Superliga!

Die Oberwart Gunners haben mit einem 84:83-Heimsieg nach Verlängerung gegen den BC Vienna die „Best of Five“-Semifinal-Serie mit 3:2 für sich entschieden und sind nun Final-Gegner der Kapfenberg Bulls, die sich mit einem 3:0 über Graz bereits vor einer Woche für die Endspiel-Serie der win2day Basketball Superliga qualifiziert hatten.
Der Titelverteidiger aus dem Burgenland gab in einem an Spannung kaum zu überbietenden Showdown in „Game 5“ zweimal eine zweistellige Führung aus der Hand, blieb aber konzentriert und hatte am Ende auch das Glück des Tüchtigen.
Glenn Taylor mit 23 Punkten bester Oberwart-Werfer
Wien vergab in den letzten 26 Sekunden der Verlängerung zweimal die Chance auf den Sieg. Für Oberwart waren Glenn Taylor mit 23 Punkten und Ian Martinez mit 21 Zählern die besten Werfer.
Die Gunners, die die letzten beiden Saisonen jeweils den Titel holten, stehen zum dritten Mal in Folge in der Final-Serie und halten nun bei acht gewonnen Playoff-Serien in Folge.
Die im Modus „Best of Five“ gespielte Final-Serie gegen die Kapfenberg Bulls beginnt am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle Walfersam. Bereits am Pfingstmontag, 25. Mai (18 Uhr) folgt Spiel zwei in Oberwart. Die gesamte Final-Serie wird live auf ORF Sport+ übertragen.
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