So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien

Der ORF ist ein Symbol für die verzweifelten Versuche der Koalition, die ewigen Proporzverhältnisse zu retten. Die politischen Kräfte, die jetzt am Ruder sind, können oder wollen nichts ändern. Auch weil sie erschöpft sind, weil sie Kritik nur als Beleidigung sehen, weil sie keine Ideen mehr haben, und weil sie selbst die letzten Profiteure der fast alles lähmenden Verhältnisse sind.